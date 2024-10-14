Снижение числа технологических сбоев на объектах ЖКХ зафиксировали в Подмосковье

На прошлой неделе в Подмосковье зафиксировали снижение количества технологических сбоев на объектах жилищно-коммунального хозяйства на 74%, на контроль аварийно-восстановительной службы региона поставили 83 технологических нарушения (325 на предыдущей неделе). Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что 71 нарушение уже установили, остальные — находятся на контроле. Большинство из них касались горячего водоснабжения. Помимо этого, были обращения по холодному водоснабжению, системе теплоснабжения и электроснабжения. За этот период оперативные группы МОС АВС выполнили 51 выезд в муниципальные образования региона, рабочие бригады — 42. В регионе также провели 43 мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и антитеррору.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.