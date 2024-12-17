Снижение смертности от туберкулеза зафиксировали в Московской области

По итогам 2024 года смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 21,4% в сравнении с показателями прошлого года, этому, в том числе, способствовала работа, которую проводят в областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря активной работе, в том числе по раннему выявлению туберкулеза, его профилактике, своевременному лечению, информированию нам удалось достичь значительного снижения смертности от заболевания», — сказал главный врач областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

В ведомстве уточнили, что диспансер включает в себя 12 филиалов и 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Пациентам оказывают помощь и в шести стационарах. Благодаря работе специалистов учреждение стало Центром компетенций для медорганизаций Подмосковья, которые проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.