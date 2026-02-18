Сноубордистки из Подмосковья стали победителем и призером на этапах Кубка России

Представительницы Подмосковья завоевали две медали в рамках этапов Кубка России по сноуборду в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «параллельный слалом-гигант» – золотую и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Анастасия Привалова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) принял участие в V этапе Кубка России стала лучшей в соревнованиях по сноуборд-кроссу среди женщин. Второе и третье место заняли представительницы Красноярского края и Магаданской области соответственно.

Полина Мулендеева (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) стала призером в дисциплине «параллельный слалом-гигант» среди женщины. Первое и второе места заняли сноубордистки из Красноярского края и Москвы.

V и VI этапы кубка прошли на ГК «Сопка» в Красноярске в рамках государственной программы «Спорт России».

