Со дворов Подмосковья эвакуировали более 60 автомобилей

В марте в Подмосковье за неправильную парковку во дворах эвакуировали 60 автомобилей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольшее число нарушений зафиксировали в Ленинском, Котельниках, Красногорске и Домодедово. В ведомстве уточнили, что узнать адрес спецстоянки, на которую увезли автомобиль, можно по номеру 112. Перед приездом на спецстоянку нужно очно прийти в территориальный отдел министерства для получения протокола об административном правонарушении.

Отметим, что за парковку в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» нарушителю грозит штраф в размере 2 250 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.