Соблюдение законности при реализации национальных проектов обсудили в Прокуратуре Подмосковья

Противодействие правонарушениям и преступлениям при реализации национальных проектов обсудили в Подмосковье в рамках заседания рабочей группы, которое прошло под председательством прокурора Московской области Сергея Забатурина.

Прокурор, открывая заседание, отметил, что анализ состояния законности в указанной сфере выявил ряд системных проблем. Так, в 2025 году не были завершены мероприятия по строительству и ремонту объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и ЖКХ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Также на 2026 год перенесли более 1,5 млрд рублей, выделенных для реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в связи с низкими темпами строительства четырех поликлиник в Пушкино, Люберцах, Богородском и Чехове.

В ходе заседания уделили особое внимание практике злоупотребления заказчиками правом на изменение существенных условий контрактов под видом возникших независящих обстоятельств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Московской области.