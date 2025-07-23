Собственная пекарня появится в новой школе в Ногинске

В новой школе, которая строится на улице Кирова в Ногинске Богородского округа, будет работать собственная пекарня. Об этом рассказали в администрации округа.

В Подмосковье активно возводятся новые школы. Ко Дню знаний планируется открыть 14 таких объектов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новая школа в Ногинске — первая за 30 лет в микрорайоне Полигон. Она рассчитана на 950 учебных мест. Сейчас в здании проводят финальную отделку, прокладывают коммуникации, укладывают полы, устанавливают окна.

В школе обустроят просторные учебные помещения, интерактивные классы, ИТ-полигоны с робототехникой. Все кабинеты будут оборудованы интерактивными панелями и зонами для проектной работы. Также будут оборудованы пищеблок полного цикла и собственная пекарня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько новых учебных мест появится в школах региона к 1 сентября.