Собственные доходы консолидированного бюджета Подмосковья увеличились по итогам первых шести месяцев 2025 года

В Министерстве экономики и финансов Московской области сообщили о росте собственных доходов консолидированного бюджета региона по итогам первых шести месяцев 2025 года.

В общей сложности доходы консолидированного бюджета за указанный период составили 660 млрд руб. Это на 14,6% больше, чем в январе–июне прошлого года.

В бюджет региона за полгода поступило 504 млрд руб., в бюджеты муниципалитетов — 156 млрд руб. Рост по сравнению с первым полугодием 2024 года составил 13,9% и 17,2% соответственно.

Объем поступлений по налогу на доходы физлиц составил 255 млрд руб., по налогу на прибыль организаций — 180 млрд руб. Налоги на совокупный доход — 73 млрд руб., имущественные доходы — 56 млрд руб., неналоговые доходы — 54 млрд руб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил вопросы сотрудничества с главой Роскосмоса.