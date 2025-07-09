Собственные доходы консолидированного бюджета Подмосковья увеличились по итогам первых шести месяцев 2025 года
Доходы консолидированного бюджета Подмосковья за полгода составили 660 млрд руб.
Фото: [Министерство экономики и финансов МО]
В Министерстве экономики и финансов Московской области сообщили о росте собственных доходов консолидированного бюджета региона по итогам первых шести месяцев 2025 года.
В общей сложности доходы консолидированного бюджета за указанный период составили 660 млрд руб. Это на 14,6% больше, чем в январе–июне прошлого года.
В бюджет региона за полгода поступило 504 млрд руб., в бюджеты муниципалитетов — 156 млрд руб. Рост по сравнению с первым полугодием 2024 года составил 13,9% и 17,2% соответственно.
Объем поступлений по налогу на доходы физлиц составил 255 млрд руб., по налогу на прибыль организаций — 180 млрд руб. Налоги на совокупный доход — 73 млрд руб., имущественные доходы — 56 млрд руб., неналоговые доходы — 54 млрд руб.
Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил вопросы сотрудничества с главой Роскосмоса.