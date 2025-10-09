Соглашение о восстановлении рыбоводного хозяйства в Шатуре подписали на «Золотой осени»

В рамках выставки «Золотая осень» Подмосковье и ООО «Агрофирма „Рыбхоз Шатурский“» подписали соглашение о восстановлении и модернизации исторического рыбоводного хозяйства в Шатуре. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Инвестпроект предусматривает полный цикл производства от выращивания рыбопосадочного материала и товарной рыбы до ее переработки и реализации.

В реализацию проекта вложат 60 млн руб. Планируется реконструировать порядка 200 га прудов, восстановить гидромелиоративную систему, построить современную инфраструктуру, создать научно-просветительский центр.

Проект будет реализован до 2031 года. Для этого компании был выделен участок земли площадью почти 569 га. По итогам реализации мощность предприятия увеличится до 30 тонн рыбопосадочного материала, 150 тонн товарной рыбы и 150 голов племенного стада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте сельскохозяйственной продукции.