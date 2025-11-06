Солист «Руки вверх» запустил производство мясных деликатесов в Подмосковье

Солист популярной группы «Руки вверх» Сергей Жуков запустил производство мясных деликатесов и полуфабрикатов в Подмосковье. Предприятие открылось в Лосино-Петровском.

В Подмосковье объемы производства мясной продукции увеличились на 6%, рассказали до этого в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В реализацию проекта в Лосино-Петровском было вложено 30 млн руб. В рамках первого этапа на предприятии было создано 15 рабочих мест. В следующем году запустят вторую производственную линию, что позволит создать новые рабочие места.

Сейчас на предприятии производят продукцию 10 наименований — из говядины, курицы и индейки. В основе производства лежит технология су-вид. Мощность производства составляет 5 тонн в сутки.

«Здесь хорошие условия со всех сторон: логистика, удаленность от Москвы, помощь от местной администрации, что тоже немаловажно. Мы получили помещение с нужным количеством электроэнергии, а при технологии су-вид это достаточно затратная история с электричеством. Мне приятно, что мы нашли вот такое гнездышко именно в Подмосковье и будем дальше его развивать», — рассказал Жуков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ступино появится животноводческий комплекс на 3,5 тыс. коров.