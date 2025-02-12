Сомнительные финансовые операции на 3,5 млрд руб. зафиксировали у застройщиков Подмосковья
У застройщиков Подмосковья выявили сомнительные операции на 3,5 млрд руб.
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Сомнительные финансовые операции на 3,5 млрд руб. зафиксировали у подмосковных застройщиков по итогам прошлого года. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области со ссылкой на данные Росфинмониторинга по ЦФО.
Информацию проанализировали в рамках внеплановых проверок. В результате не было выявлено случаев нецелевого использования средств.
В общей сложности с 2018 года были зафиксированы случаи нецелевого использования средств на 33 млрд руб. В стройку вернули 29 млрд руб. Также на застройщиков завели 38 уголовных дел.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что после трансформации ЦСС в регионе увеличился объем вводимых коммерческих площадей.