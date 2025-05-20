Соревнования по лазертагу имени героя СВО Дмитрия Кириллова прошли в Подмосковье

Открытое первенство Подмосковья по спортивному лазертагу на Кубок кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова прошло в Химках. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В соревнованиях приняли участие 560 человек — активистов военно-патриотических объединений региона в возрасте от 14 до 18 лет.

Дмитрий Кириллов руководил военно-патриотическим объединением «СОВА» в Химках. Он ушел добровольцем на СВО и погиб при выполнении боевых задач в ноябре 2022 года.

«Очень важно, чтобы молодые ребята могли не просто участвовать в спортивных состязаниях и оттачивать свои навыки, но и знали историю нашей страны и наших героев», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Соревнования открылись минутой молчания. После этого прошла конкурсная программа. Она включала в себя не только соревнования по лазертагу, но состязания в личном зачете по сборке и разборке автомата, снаряжению магазина патронами и пулевой стрельбе.

По итогам мероприятия лучшими признали команды «Витязь-Быково» и «Варяг» из Подольска, «Вымпел» из Реутова и юнармейский отряд имени Героя Советского Союза И. К. Егорова из Солнечногорска.

Ранее сообщалось, что в области прошла военно-патриотическая игра «Тропа разведчика».