Военно-патриотическая игра «Тропа разведчика» прошла в Подмосковье
В Щелково провели военно-патриотическую игру
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Военно-патриотическая игра «Тропа разведчика» прошла в Подмосковье на базе воинской части в Щелково. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве информации и молодежной политики.
Участниками игры стали более 600 ребят в составе 60 команд — члены военно-патриотических отрядов со всего Подмосковья.
«Участники демонстрировали свои навыки в различных военно-прикладных дисциплинах, например, строевая подготовка, метание гранаты, надевание ОЗК и многое другое», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
На территории воинской части прошло пять этапов игры: строевая подготовка, полоса препятствий и метание гранаты, надевание защитного костюма, воинские звания ВС РФ и ВМФ РФ, доставка боеприпасов под огнем противника.
Кроме того, несколько этапов провели в лесу. Ребятам нужно было развернуть лагерь, продемонстрировать навыки оказания первой помощи, сборки и разборки автомата.
Первое место в старшей возрастной категории заняла команда «Каскад-1» из Щелково. В младшей — команда «Белая эскадрилья» из Лосино-Петровска.
Ранее сообщалось, что в области прошел региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0».