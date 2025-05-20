Военно-патриотическая игра «Тропа разведчика» прошла в Подмосковье на базе воинской части в Щелково. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве информации и молодежной политики.

Участниками игры стали более 600 ребят в составе 60 команд — члены военно-патриотических отрядов со всего Подмосковья.

«Участники демонстрировали свои навыки в различных военно-прикладных дисциплинах, например, строевая подготовка, метание гранаты, надевание ОЗК и многое другое», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

На территории воинской части прошло пять этапов игры: строевая подготовка, полоса препятствий и метание гранаты, надевание защитного костюма, воинские звания ВС РФ и ВМФ РФ, доставка боеприпасов под огнем противника.

Кроме того, несколько этапов провели в лесу. Ребятам нужно было развернуть лагерь, продемонстрировать навыки оказания первой помощи, сборки и разборки автомата.

Первое место в старшей возрастной категории заняла команда «Каскад-1» из Щелково. В младшей — команда «Белая эскадрилья» из Лосино-Петровска.

Ранее сообщалось, что в области прошел региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0».