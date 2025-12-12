Соревнования по плаванию среди людей с инвалидностью прошли в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В подольском Универсальном спортивном центре «Юность» состоялись соревнования по плаванию, посвященные Международному дню инвалидов. В состязании приняли участие 27 человек с ограниченными возможностями здоровья.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что в регионе уделяется большое значение инклюзивности.
Спортсмены соревновались в плавании вольным стилем на дистанции 25 м. Соревнования проводились в двух категориях: для инвалидов по общему заболеванию и для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В каждой из номинаций были выделены мужские и женские группы.
Определение победителей и призеров осуществляли опытные судейские бригады.
