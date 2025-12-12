Соревнования по плаванию среди людей с инвалидностью прошли в Подольске

В подольском Универсальном спортивном центре «Юность» состоялись соревнования по плаванию, посвященные Международному дню инвалидов. В состязании приняли участие 27 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что в регионе уделяется большое значение инклюзивности.

Спортсмены соревновались в плавании вольным стилем на дистанции 25 м. Соревнования проводились в двух категориях: для инвалидов по общему заболеванию и для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В каждой из номинаций были выделены мужские и женские группы.

Определение победителей и призеров осуществляли опытные судейские бригады.

