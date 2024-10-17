Состояние почти трехсот геодезических пунктов обследовали в Подмосковье в этом году

За девять месяцев 2024 года Управление Росреестра по Московской области провело обследование состояния 293 пунктов государственных геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей на территории региона. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В общей сложности в регионе расположены более 2,2 тысячи пунктов государственных сетей, их координаты нужны кадастровым инженерам для проведения геодезических измерений и создания технической документации. В этом году специалисты внесли в ЕГРН сведения о 52 границах охранных зон геодезических пунктов Московской области. Работы проводились в рамках государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных».

«Главными задачами Управления в области геодезии и картографии, являются обследование состояния геодезических пунктов и внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информации о границах охранных зон пунктов государственных сетей», — отметил и. о. заместителя руководителя Управления Росреестра по Московской области Андрей Таланов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.