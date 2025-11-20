Сотрудника патрульно-постовой службы, который сбил насмерть женщину в Сергиевом Посаде, уволили

В Подмосковье был уволен сотрудник патрульно-постовой службы, который сбил насмерть женщину в Сергиевом Посаде. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 18 ноября на проспекте Красной Армии. Мужчина 1999 года рождения, находившийся за рулем иномарки, сбил женщину 1980 года рождения, которая пересекала дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате полученных телесных повреждений жительница скончалась на месте аварии.

Мужчина сразу после ДТП покинул место инцидента, однако его оперативно установили и задержали. Оказалось, что это сотрудник патрульно-постовой службы управления МВД по городскому округу. В момент аварии он находился за рулем личного авто в свободное от службы время. По итогам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Ранее в прокуратуре Подмосковья сообщили, что по факту случившегося завели уголовное дело. Ход расследования находится на контроле городской прокуратуры.