В Сергиевом Посаде взяли на контроль дело о наезде на женщину

Сергиево-Посадская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ, которое произошло около 23:00 18 ноября. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, водитель автомобиля марки Toyota Сamry двигался по проспекту Красной Армии и наехал на 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на разрешительный сигнал светофора. Потерпевшая скончалась на месте, а водитель — скрылся.

Подозреваемого в наезде задержали, вскоре ему изберут меру пресечения. Было установлено, что в момент аварии он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.