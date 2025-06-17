Сотрудникам двух поликлиник Подольской ОКБ передали благодарности от военнослужащих за гумпомощь

Сотрудники поликлиник № 5 и № 6 Подольской областной клинической больницы получили благодарность за гуманитарную помощь участникам СВО. Об этом сообщили в муниципальной администрации.

До этого важность поддержки бойцов и их семей подчеркивал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Медики Подольска во второй раз собрали партию гуманитарной помощи для военнослужащих. На собственные средства они закупили эластичные и самоклеящиеся бинты, обезболивающие, противовоспалительные, противовирусные и сосудосуживающие препараты, марлевые асептические повязки, антибиотики. Медикаменты передали штурмовикам 1431-го полка мотострелкового батальона.

Командир воздушно-десантных войск передал медработникам округа благодарности.

«Мы взялись за это дело, потому что понимаем, какая необходима помощь, что практично и нужно больше всего раненым на передовой. Всегда готовы прийти на помощь нашим военным», — отметила заведующая взрослой поликлиникой № 5 и № 6 Ольга Хрупало.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе бойцам СВО и их семьям доступно 29 мер поддержки.