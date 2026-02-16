Сотрудники Госавтоинспекции спасли пожилую женщину из горящего дома в Дмитрове

В Дмитрове сотрудники Госавтоинспекции УМВД России «Дмитровское» спасли пенсионерку из горящего дома. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Космонавтов. Старший лейтенант полиции Игорь Грибков и старший лейтенант полиции Артем Евсеев патрулировали улицы, когда заметили, что из подъезда МКД вырывается пламя и идет дым.

Не дожидаясь прибытия пожарных, правоохранители начали стучать в окна квартир на первом этаже дома, чтобы предупредить жителей о случившемся. Также Евсеев помог пожилой местной жительнице выбраться из квартиры через окно, используя стремянку. В это время Грибков оцепил опасную зону.

После того, как прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, а всем пострадавшим была оказана необходимая помощь, сотрудники полиции вернулись к работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.