Сотрудники кардиопульта Московской областной скорой помощи провели более миллиона консультаций

«При сердечно-сосудистых патологиях крайне важна оперативность, так как такие заболевания требуют срочной госпитализации. <…> В 80% у пациентов выявили острую сердечную патологию, а в 2,9% острый коронарный синдром, и они были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.