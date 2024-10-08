Сотрудники кардиопульта Московской областной скорой помощи провели более миллиона консультаций
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Сотрудники кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи за все время работы провели более 1,1 миллиона консультаций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Кардиопульт позволяет бригаде скорой передавать ЭКГ врачу-кардиологу во время выезда, а специалистам центра — дистанционно расшифровывать ее и дать оценку состояния пациента.
«При сердечно-сосудистых патологиях крайне важна оперативность, так как такие заболевания требуют срочной госпитализации. <…> В 80% у пациентов выявили острую сердечную патологию, а в 2,9% острый коронарный синдром, и они были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ведомстве уточнили, что такую работу в регионе проводят благодаря оснащению бригад скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.