Сотрудники кардиопульта подмосковной скорой помощи провели более 400 тыс. консультаций
Более 400 тыс. консультаций сотрудников кардиопульта провели в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2024 году специалисты кардиопульта областной станции скорой медицинской помощи провели более 400 тыс. консультаций, они дистанционно расшифровывают ЭКГ, которые получают от бригады скорой во время выезда к пациентам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«У 12,5 тыс. пациентов был подтвержден острый коронарный синдром, и они были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что работе кардиопульта в регионе способствовало оснащение бригад скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. На данный момент аппараты есть у каждой бригады.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.