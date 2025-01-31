Сотрудники кардиопульта подмосковной скорой помощи провели более 400 тыс. консультаций

В 2024 году специалисты кардиопульта областной станции скорой медицинской помощи провели более 400 тыс. консультаций, они дистанционно расшифровывают ЭКГ, которые получают от бригады скорой во время выезда к пациентам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.