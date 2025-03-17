Сотрудники кардиопульта скорой помощи Подмосковья приняли более 66 тыс. ЭКГ с начала года

В Подмосковье с начала текущего года специалисты кардиопульта скорой медпомощи приняли и расшифровали свыше 66 тыс. ЭКГ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

С помощью кардиопульта врачи бригад скорой помощи могут во время выезда передать ЭКГ кардиологу и после расшифровки врачом этих данных принять решение о госпитализации пациента.

Как отметили в ведомстве, по итогам расшифровки переданных данных с начала года у 2,1 тыс. пациентов выявили острую сердечную патологию и срочно их госпитализировали.

Работа кардиологического пульта стала возможной благодаря закупке для станции скорой медпомощи Подмосковья электрокардиографов, которые могут дистанционно передавать показания. Такие аппараты имеются у всех выездных бригад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках круглого стола в ДКЦ им. Рошаля отметил важность развития телемедицины.