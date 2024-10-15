Сотрудники Коммунальных систем Подмосковья отработали более четырехсот обращений жителей за неделю
Фото: [Пресс-служба Министерства ЖКХ МО]
На прошлой неделе сотрудники Коммунальных систем Подмосковья зафиксировали и приняли в работу более 400 обращений от жителей городских округов Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Шатура, Электросталь, Богородский и Лосино- Петровский. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Наша главная задача — оперативно реагировать на запросы жителей и оказывать им качественные коммунальные услуги. Мы делаем все возможное, чтобы решать проблемы, возникающие в нашем регионе, в кратчайшие сроки. Это подтверждается высоким процентом успешно отработанных заявок — более 90% уже решены, и в ближайшее время будут отработаны оставшиеся», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Более половины обращений поступили через различные электронные ресурсы, они касались вопросов водоснабжения и качества воды, работы систем водоотведения, ремонта водопроводных и канализационных колодцев и модернизации сетей. Остальные поступили от местных жителей и управляющих компаний, запросы были связаны с засорами внутриквартальных сетей и вопросами теплоснабжения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.