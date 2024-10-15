Сотрудники Коммунальных систем Подмосковья отработали более четырехсот обращений жителей за неделю

«Наша главная задача — оперативно реагировать на запросы жителей и оказывать им качественные коммунальные услуги. Мы делаем все возможное, чтобы решать проблемы, возникающие в нашем регионе, в кратчайшие сроки. Это подтверждается высоким процентом успешно отработанных заявок — более 90% уже решены, и в ближайшее время будут отработаны оставшиеся», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.