Сотрудники МЧС помогли нормализовать сложную из-за снегопада обстановку на дорогах Подмосковья

Спецтехника ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас» помогла нормализовать сложную из-за снегопада обстановку на дорогах Подмосковья, ее использовали для деблокирования большегрузных фур из образовавшихся заторов на дорогах Ленинского и Домодедовского округов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Специалисты помогли фурам тронуться с места и освободить занятые проезды, что позволило ликвидировать заторы и восстановить движение в округах. Помимо этого, в Клину, Подольске и Ленинском были установлены пункты обогрева для работников коммунальных служб, которые принимают участие в ликвидации последствий снегопада. Тм можно согреться, выпить горячего чая и отдохнуть.

«При использовании личного автотранспорта соблюдайте дистанцию, скоростной режим и будьте внимательны на дороге», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.