Сотрудники МЧС продолжают устранять последствия непогоды в Московской области

Специалисты ГУ МЧС России по Московской области продолжают устранять последствия циклона в регионе. Силы и средства ведомства привлечены, в том числе для устранения поваленных деревьев, освобождения дорог и оказания помощи местным властям.

Вместе с энергетиками пожарные и спасатели восстанавливают электроснабжение в девяти округах. В работе задействованы 52 бригады и 200 человек личного состава.

Как руководитель ведомства Алексей Павлов, в резерве дополнительно подготовлены 20 бригад. Их задействуют в случае ухудшения обстановки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что возобновить электроснабжение в домах планируется до конца дня.