Сотрудники МЧС продолжают устранять последствия непогоды в Московской области
В устранении последствий непогоды в Подмосковье задействованы 52 бригады МЧС
Фото: [ГУ МЧС России по МО]
Специалисты ГУ МЧС России по Московской области продолжают устранять последствия циклона в регионе. Силы и средства ведомства привлечены, в том числе для устранения поваленных деревьев, освобождения дорог и оказания помощи местным властям.
Вместе с энергетиками пожарные и спасатели восстанавливают электроснабжение в девяти округах. В работе задействованы 52 бригады и 200 человек личного состава.
Как руководитель ведомства Алексей Павлов, в резерве дополнительно подготовлены 20 бригад. Их задействуют в случае ухудшения обстановки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что возобновить электроснабжение в домах планируется до конца дня.