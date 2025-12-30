Сотрудники межрайонного Щелковского водоканала приняли участие в акции «Елка желаний»

Так, специалисты предприятия исполнили мечту мальчика Руслана из Луганской Народной Республики. Ребенок хотел получить на Новый год музыкальную игрушку. Подарок для него, а также для более чем 90 других детей с ограниченными возможностями здоровья, уже передали из Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках указанной акции исполнил желание маленького жителя Новоазовска. Так, глава региона передал ребенку игровой набор «Щенячий патруль».