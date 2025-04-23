Сотрудники Минимущества Подмосковья представили коллегам из Калуги опыт региона в сфере земельного контроля

Представители Министерства имущественных отношений Московской области поделились с коллегами из Калуги опытом в сфере земельного контроля. Так, замминистра Геннадий Герасимов в формате ВКС принял участие в рабочем совещании с целью обмена опытом.

Герасимов рассказал о технических средствах и информационных ресурсах, которые используются в земельном контроле, а также об эффективном сотрудничестве с профильными ведомствами.

Также он рассказал о методических материалах, используемых в работе, единых нормативных формах документах, мобильном приложении «Проверки Подмосковья».

Герасимов добавил, что в области за первый квартал текущего года собственники и арендаторы 2,5 тыс. земельных участков приступили к надлежащему использованию своих земель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев озвучил предложение о вводе понятия общей долевой собственности на дороги и инфраструктуру в новых поселках.