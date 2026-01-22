Сотрудники Мособлводоканала за неделю провели 45 ремонтных работ на объектах водоснабжения
Мособлводоканал за неделю провел 45 ремонтных работ на объектах водоснабжения
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Сотрудники Мособлводоканала за неделю провели 45 ремонтных работ на объектах водоснабжения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«На объектах было задействовано более 10 бригад и более 10 единиц техники», - отметили в министерстве.
В рамках таких работ специалисты проводят замену поврежденных участков труб, приводят в порядок автоматику и насосное оборудование. В работе используются современные технологии и оборудование.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области реализуется программа модернизации сферы ЖКХ.