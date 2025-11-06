Сотрудники Мособлводоканала за неделю устранили 302 засора на канализационных сетях Подмосковья
Более 300 засоров канализации устранил Мособлводоканал за неделю
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Сотрудники Мособлводоканала за неделю устранили 302 засора на канализационных сетях Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Самыми сложными стали засоры в деревнях Давыдово и Губино, а также в Куровском. В этих населенных пунктах пришлось задействовать вакуумные и каналопромывочные машины. Причиной засоров здесь стало накопление жировых отложений и посторонних предметов.
В большинстве случаев засоры возникают из-за того, что жители неправильно используют канализацию, смывая в раковины и унитазы мусор — салфетки, пищевые отходы, гигиенические изделия. Все это приводит к образованию пробок.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что нужно объяснить жителям, как вывозить крупногабаритный мусор.