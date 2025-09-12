Сотрудники МУП «Подольский троллейбус» проголосовали на муниципальных выборах
В Подольске на выборах проголосовали сотрудники «Подольского троллейбуса»
В Подольске в голосовании на муниципальных выборах приняли участие сотрудники МУП «Подольский троллейбус». Они проголосовали удаленно, сообщили в администрации округа.
До этого председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов проголосовал на участке в Балашихе.
Чтобы проголосовать удаленно, нужно было предварительно подать заявление на сайте «Госуслуги». Эта возможность актуальна для жителей, которые не могут прийти на избирательно участок лично.
В Подольске в 8:00 пятницы открыли 139 участков для голосования. Они будут работать до вечера воскресенья, 14 сентября.
«Это важное событие для всего нашего округа. С самого утра жители активно приходят на избирательные участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию», — сказал глава округа Григорий Артамонов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сайт «Цифровой регион» станет федеральной платформой для обмена лучшими ИИ-практиками.