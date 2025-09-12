Сотрудники МУП «Подольский троллейбус» проголосовали на муниципальных выборах

В Подольске в голосовании на муниципальных выборах приняли участие сотрудники МУП «Подольский троллейбус». Они проголосовали удаленно, сообщили в администрации округа.

До этого председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов проголосовал на участке в Балашихе.

Чтобы проголосовать удаленно, нужно было предварительно подать заявление на сайте «Госуслуги». Эта возможность актуальна для жителей, которые не могут прийти на избирательно участок лично.

В Подольске в 8:00 пятницы открыли 139 участков для голосования. Они будут работать до вечера воскресенья, 14 сентября.

«Это важное событие для всего нашего округа. С самого утра жители активно приходят на избирательные участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию», — сказал глава округа Григорий Артамонов.

