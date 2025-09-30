Сотрудники МУП «Подольский троллейбус» вручили подарки детям с ограниченными возможностями здоровья

В Подольске сотрудники МУП «Подольский троллейбус» ко Дню города вручили подарки детям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем города жителей столицы.

В Подольске одна из учениц класса для детей с ограниченными возможностями здоровья подарила «Подольскому троллейбусу» картину с изображением троллейбуса. В ответ сотрудники компании организовали сюрприз. Они приехали в школу и вручили подарки художнице и ее одноклассникам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев осмотрел школу-интернат «Абсолют» в Серпухове.