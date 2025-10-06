Сотрудники подольского предприятия запатентовали семь изобретений при создании двух реакторов

Сотрудники подольского предприятия «ЗиО-Подольск» применили 100 секретов производства и запатентовали семь изобретений при создании двух реакторов для ледокола «Россия».

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе будут выпускать авиационные компоненты.

Реакторы «РИТМ-400» с подольского завода будут использоваться для атомного ледокола, который планируется ввести в 2030 году. Их назвали именами богатырей — «Илья Муромец» и «Добрыня Никитич». Каждый реактор выдает до 315 мегаватт мощности.

«Гордимся тем, что именно у нас в округе создаются технологии, которые помогают нашей стране уверенно осваивать Арктику и укреплять лидерство в мире», - отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе построят завод по производству гидравлического оборудования.