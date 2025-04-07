Сотрудники Росгвардии провели урок для кадетов Подольска

Сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны Росгвардии провели урок для кадетов гвардейского класса школы № 18 им. Подольских курсантов. Об этом рассказали в администрации Подольска.

В ходе урока ребятам рассказали о ежедневных задачах специалистов ведомства. Для кадетов также была подготовлена интерактивная презентация на тему специальных и технических средств, видов снаряжения, которые используются росгвардейцами.

Особенно школьники заинтересовались защитной экипировкой бойца Росгвардии, состоящей из бронежилета и каски. В завершение урока все желающие ребята смогли ее примерить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам из отряда БАРС.