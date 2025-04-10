Сотрудники Рузского регионального оператора спасли раненую птицу из Красной книги

Специалисты Рузского регионального оператора спасли раненую птицу, которая оказалась краснокнижной. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, сотрудники обнаружили на контейнерной площадке в Одинцово необычную птицу, которая была ранена. Специалисты отвезли ее в местный орнитологический приют.

В приюте установили, что у птицы поврежден глаз, и оказали ей срочную помощь. Выяснилось, что это птенец лесного кулика — вид включен в Красную книгу столицы под первой категорией редкости.

Когда птенец поправится, его передадут волонтерам фонда «Воронье гнездо» во Владимирской области. Если глаз птицы полностью восстановится, ее выпустят на волю.

Ранее в министерстве рассказали, что сотрудники регоператора Рузского кластера помогли банку найти случайно выброшенные документы.