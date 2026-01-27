Сотрудники водоканалов Подмосковья вышли на расчистку территорий инфраструктурных объектов от снега

Подмосковные водоканалы перевели на усиленный режим работы в связи со снегопадом. Работники предприятий вышли на расчистку территорий инфраструктурных объектов, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работники вручную, а также используя специализированную технику, очищают от снега подходы к ВЗУ, канализационным насосным станциям и очистным сооружениям.

Также проводятся специалисты проверяют целостность тепловых контуров зданий и систем обогрева, следят за режимами работы насосных станций, обеспечивают готовность резервных источников энергоснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе ликвидировали последствия мощного снегопада, который обрушился на область в начале года.