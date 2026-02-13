Соусы из Подмосковья получили золото на международных конкурсах в рамках выставки «Продэкспо»

Подмосковные соусы завоевали золотые медали на международных конкурсах, которые проводились в рамках выставки «Продэкспо». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, бренд компании ООО «Европродукт» «Тамаки» был признан лучшим в номинациях «Лучший продукт» и «Выбор сетей», а также в рамках международной оценки качества SOEX.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что «сухие порты», действующие в регионе, имеют большое значение для развития экспорта сельскохозяйственной продукции.