Советы старост планируют создать при главах муниципалитетов Подмосковья

Советы старост планируется создать при главах муниципалитетов Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

Соответствующее решение было принято по итогам круглого стола, который провели Совет муниципальных образований Подмосковья и Ассоциация старост.

Так, предлагается в муниципалитетах, где есть сельские населенные пункты, создать при главах советы старост. Это позволит выстроить эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления.

В рамках опросов были собраны предложения от 50 муниципалитетов. Инициативу поддержали 90% глав муниципалитетов, в которых есть сельские населенные пункты.

В ближайшее время будет разработан законопроект с учетом мнений муниципалитетов и самих старост.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.