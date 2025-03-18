Советы старост планируют создать при главах муниципалитетов Подмосковья
В Подмосковье появятся советы старост при главах муниципалитетов
Фото: [Министерство территориальной политики МО]
Советы старост планируется создать при главах муниципалитетов Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.
Соответствующее решение было принято по итогам круглого стола, который провели Совет муниципальных образований Подмосковья и Ассоциация старост.
Так, предлагается в муниципалитетах, где есть сельские населенные пункты, создать при главах советы старост. Это позволит выстроить эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления.
В рамках опросов были собраны предложения от 50 муниципалитетов. Инициативу поддержали 90% глав муниципалитетов, в которых есть сельские населенные пункты.
В ближайшее время будет разработан законопроект с учетом мнений муниципалитетов и самих старост.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.