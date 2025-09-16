Современный холодильный комплекс для хранения и упаковки овощей и салатов запустили в Подмосковье

Новый холодильный комплекс для хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции запустили в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализовало ООО «Терра Верде» в Наро-Фоминске за 300 млн руб. Запуск объекта позволил создать в округе более 30 новых рабочих мест.

Предприятие занимается производством овощей и салатов. Открытие нового комплекса позволит компании увеличить объемы хранения и расширить поставки в торговые сети.

В Подмосковье с начала года собрали 134 тонны салатов. В целом до конца года планируется собрать около 200 тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Кашире появится предприятие по переработке масленичных культур.