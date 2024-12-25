Современный рентген-аппарат и маммограф установили в двух подмосковных больницах

В поликлинике № 6 Мытищинской больницы ввели в работу новый рентген-аппарат, в Протвинской больнице — маммограф, технику закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем оснащать наши медицинские учреждения современной тяжелой техникой. Цифровое оборудование позволяет врачу провести более точную диагностику, а значит быстрее выявить патологии и начать лечение», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку рентген-аппарата и маммографа направили более 29 млн и почти 21 млн рублей соответственно. В ведомстве уточнили, что на исследования пациентов будет направлять лечащий врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.