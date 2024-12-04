Созданную дачниками свалку выявили в Ленинском округе
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
Подмосковные инспекторы эконадзора выявили признаки незаконного размещения отходов в поселке Боброво Ленинского округа, сообщение о свалке до этого появилось на портале «Добродел». Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Факт нарушения подтвердился, свалку организовали на территории садового некоммерческого товарищества «Урожай». По итогам надзорного мероприятия СНТ объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Сотрудники министерства будут контролировать ситуацию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.