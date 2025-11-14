Спасатель из Подмосковья вне службы реанимировал утонувшего мужчину

Спасатель в рамках ежегодной реабилитации в санатории плавал в бассейне. В какой-то момент пожилой мужчина заметил, что его 47-летний сын нырнул в воду и не появляется на поверхности несколько минут. Алексей Окунев незамедлительно прыгнул в воду и вытащил со дна утонувшего мужчину.

Пострадавший не подавал признаков жизни, у него отсутствовали дыхание и сердцебиение, а кожа посинела. Спасатель сразу же приступил к реанимационным мероприятиям. Через пять минут сердце мужчины забилось, и он пришел в сознание. Затем его передали врачам скорой помощи. Медики отметили высокий уровень подготовки спасателя по оказанию первой помощи.

За спасение мужчины Окуневу вручили благодарственное письмо и знак ГКУ МО «Мособлпожспас» «За заслуги».

