Спасатели из Подольска заняли третье место в турнире МЧС России по гиревому спорту
Подольские спасатели взяли бронзу на турнире МЧС России
Подольские спасатели заняли третье место по итогам пятого турнира МЧС России по гиревому спорту. Мероприятие прошло на территории СК «Труд» в Подольске.
До этого в Министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили, что спортсмены из Подмосковья заняли второе общекомандное место в дисциплине «сито-рю» на Всероссийских юношеских играх боевых искусств.
За победу в турнире боролись более 80 спортсменов специальных управлений МЧС России из разных регионов страны. В программе было представлено только одно упражнение — рывок гири весом 24 кг.
Участники состязались в шести весовых категориях. Лидеров определили в личном и командном зачетах. В результате представители Подольска заняли третье место в командном зачете.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обновлении спортивных объектов в регионе.