Спасатели из Подольска заняли третье место в турнире МЧС России по гиревому спорту

Подольские спасатели заняли третье место по итогам пятого турнира МЧС России по гиревому спорту. Мероприятие прошло на территории СК «Труд» в Подольске.

До этого в Министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили, что спортсмены из Подмосковья заняли второе общекомандное место в дисциплине «сито-рю» на Всероссийских юношеских играх боевых искусств.

За победу в турнире боролись более 80 спортсменов специальных управлений МЧС России из разных регионов страны. В программе было представлено только одно упражнение — рывок гири весом 24 кг.

Участники состязались в шести весовых категориях. Лидеров определили в личном и командном зачетах. В результате представители Подольска заняли третье место в командном зачете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обновлении спортивных объектов в регионе.