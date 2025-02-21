Спасатели Московской области напомнили о правилах безопасности во время школьных каникул

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям региона о правилах безопасности во время школьных каникул. В ведомстве подчеркнули, что родителям стоит провести с детьми беседы о вероятных рисках в быту и на улице.

«Ребятам нужно объяснить, что, например, нельзя открывать дверь незнакомцам и разговаривать с ними. Особое внимание следует уделить безопасности при использовании электрических приборов, так как даже из-за маленькой искры в доме может появиться крупный пожар», - посоветовал начальник территориального управления №9 Сергей Жукин.

Он подчеркнул, что маленьким детям ни в коем случае нельзя играть с розетками и проводами, а также спичками. Дети постарше должны уметь обращаться с электроприборами и сообщать родителям о неисправностях.

На улице для зимних развлечений нужно выбирать специально оборудованные места. Не рекомендуется оставлять детей без присмотра возле замерзших водных объектов. Помимо этого, нельзя отпускать детей гулять без сопровождения взрослых вечером и ночью.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поздравил спасателей региона с профессиональным праздником. Он отметил, что в области работают 19 тысяч таких специалистов.