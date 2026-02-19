Спасатели Подмосковья деблокировали водителя, пострадавшего в ДТП с участием трех машин

В Можайске работники ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали водителя, который получил травмы в аварии с участием трех автомобилей. Инцидент произошел на 114-м километре трассы М-1 «Беларусь».

На участке столкнулись два грузовика и кроссовер. В результате водитель одного из большегрузов — мужчина в возрасте 57 лет — оказался зажат в искореженном салоне.

Спасатели отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей, а затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя. Мужчину переложили на носилки и передали медикам для госпитализации. Остальные участники аварии не пострадали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности использования ремня безопасности в автомобиле.