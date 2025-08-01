Врачи в Пушкино помогли мальчику, который на рыбалке поймал на крючок собственный нос

Врачи Пушкинской больницы помогли мальчику, который во время рыбалки вместо рыбы поймал на крючок собственный нос. О необычном случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мальчик в возрасте 11 лет с рыболовным крючком в носу. Выяснилось, что на рыбалке при забрасывании удочки леска пошла не по запланированной траектории. В результате крючок основательно засел в мягких тканях носа. Самостоятельно вытащить его не удалось.

Врачи сделали ребенку местную анестезию, а затем провели жало крючка насквозь через крыло носа и «откусили» его специальным инструментом. После этого крючок удалили.

Как отметил заведующий ЛОР-отделением Пушкинской больницы Богдан Кулешов, подобный случай — первый в его 10-летней практики.

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