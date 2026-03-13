Спасатели Подмосковья напомнили жителям об основных причинах бытовых пожаров

«В ходе профилактических бесед специалисты предупредили граждан о том, что во время готовки нельзя надолго отлучаться из кухни и тем более ложиться спать. Также нельзя подпускать малышей к плите или оставлять ее под их присмотром, вместо этого лучше напомнить детям о правилах пожарной безопасности и найти им другое безопасное занятие», - отметил первый замначальника территориального управления №13 Александр Голяк.

Специалисты также подчеркнули, что опасно заливать горящее масло водой, хранить у плиты бумажные салфетки, прихватки и деревянные лопатки. Кроме того, опасен дым, который образуется при подгорании пищи. Помимо этого, спасатели отметили важность установки автономного пожарного извещателя.

