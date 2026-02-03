Спасатели Подмосковья помогли автомобилистам выбраться из снежных ловушек в трех округах

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли освободиться из снежных ловушек водителям трех автомобилей. Случаи произошли в Балашихе, Пушкино и Электростали.

В Балашихе на трассе М-7 застрял большегруз. В результате на участке образовалась пробка. Прибывшие на место спасатели очистили колеса машины и с помощью буксировочного троса вытянули фуру.

Аналогичный инцидент произошел в Пушкино. Там в микрорайоне Клязьма на участке дороги застрял крупнотоннажный грузовик. Его вытащили, используя буксировочный трос и спецтехнику.

В Электростали в снегу застрял автомобиль скорой помощи. Инцидент произошел в СНТ «Горелый Лес». Машину оперативно освободили.

