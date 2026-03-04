Спасатели Подмосковья помогли мужчине попасть в квартиру к его пожилой матери с инсультом

В Кашире специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли мужчине попасть в квартиру к его пожилой матери. У пенсионерки произошел инсульт.

За помощью обратился мужчина, который рассказал, что его пожилая мать не отвечает на звонки и не открывает дверь. При этом из-за двери слышны неразборчивые слова.

Спасатели оперативно прибыли на место и вскрыли дверь в запертую квартиру. Внутри находилась женщина 1951 года рождения. Она лежала на полу в кухне и не могла подняться.

На место незамедлительно вызвали скорую помощь. Врачи экстренно госпитализировали пострадавшую с признаками инсульта.

