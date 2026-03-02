Спасатели Подмосковья помогли освободить из снега еще четыре автомобиля

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» с 27 февраля помогли освободить из снега еще четыре застрявших автомобиля. Инциденты произошли в Истре, Шатуре и Егорьевске.

Так, в Истре застрял грузовик в Снегирях. Машина везла продукты в местный магазин, но увязла в снегу и полностью заблокировала въезд и выезд на улицу Горького.

В Шатуре в снежную ловушку попал автомобиль бригады газового хозяйства. Специалисты следовали на проверку газораспределительной подстанции, но застряли в поселке Пустоши. В поселке санатория «Озеро Белое» в том же округе в снегу застрял рейсовый автобус, в котором находились пассажиры.

В Егорьевске инцидент произошел на территории частного сектора в поселке Рязановский. Здесь на участке не смогла проехать из-за снега карета скорой помощи с пациентом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что после первого в этом году циклона в регионе из округов вывезли рекордное количество снега.