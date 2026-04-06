Спасатели Подмосковья помогли жителям Шаховской ликвидировать последствия подтопления

За помощью спасателей обратились сотрудники муниципальной администрации. Они попросили помочь местным жителям, чьи дворовые территории были затоплены после таяния снега.

Всего затопило четыре дома на Садовой улице. Уровень воды поднялся до 20 см, люди не могли выйти из домов или зайти в них. Кроме того, возникла угроза затопления подвалов.

Специалисты оперативно прибыли на место, установили мотопомпу и проложили рукавную линию протяженностью более 200 метров для откачки воды. На некоторых участках использовалась пожарная автоцистерна, и вода откачивалась в ближайшие водоотводные каналы. Также спасатели очистили засорившиеся дренажные трубы, что помогло ускорить отвод воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион готовился к весеннему паводку.