Спасатели Подмосковья призвали жителей к осторожности в связи со снегопадом и метелью

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей к осторожности и бдительности в связи с неблагоприятными погодными условиями. В регионе мощный снегопад и метель. По прогнозу, порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.

Автомобилистов призвали по возможности отказаться от использования личного транспорта, так как даже короткая поездка в условиях метели может быть опасной. Если это невозможно, необходимо строго соблюдать меры безопасности.

«Прежде всего, необходимо выбирать скоростной режим, соответствующий дорожным условиям, и держать увеличенную дистанцию до впереди идущего транспорта. Резкие маневры и необдуманные перестроения в такую погоду недопустимы», — сообщил первый заместитель начальника ведомства Вадим Беловошин.

Быть бдительными следует и пешеходам, подчеркнул он. Пересекать проезжую часть нужно только по пешеходным переходам и только после того, как убедились, что водитель вас видит. Также следует обходить высокие деревья и шаткие конструкции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области устраняли последствия январского снегопада.