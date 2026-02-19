Спасатели Подмосковья призвали жителей к осторожности в связи со снегопадом и метелью
В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей быть осторожными из-за непогоды
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей к осторожности и бдительности в связи с неблагоприятными погодными условиями. В регионе мощный снегопад и метель. По прогнозу, порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.
Автомобилистов призвали по возможности отказаться от использования личного транспорта, так как даже короткая поездка в условиях метели может быть опасной. Если это невозможно, необходимо строго соблюдать меры безопасности.
«Прежде всего, необходимо выбирать скоростной режим, соответствующий дорожным условиям, и держать увеличенную дистанцию до впереди идущего транспорта. Резкие маневры и необдуманные перестроения в такую погоду недопустимы», — сообщил первый заместитель начальника ведомства Вадим Беловошин.
Быть бдительными следует и пешеходам, подчеркнул он. Пересекать проезжую часть нужно только по пешеходным переходам и только после того, как убедились, что водитель вас видит. Также следует обходить высокие деревья и шаткие конструкции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области устраняли последствия январского снегопада.